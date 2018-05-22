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США по-прежнему ведут подготовку к саммиту с КНДР
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США по-прежнему ведут подготовку к саммиту с КНДР, заявил Пенс 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
США по-прежнему ведут подготовку к саммиту с КНДР, заявил вице-президент США Майк Пенс в интервью радиостанции Fox News Radio.
"Планы относительно саммита продолжают разрабатываться. Мы открыты для этого, мы полны надежд. Но я хочу ясно сказать: ничего не изменилось в политике США. Никаких уступок мы не предлагали и не давали", — заявил вице-президент. При этом, по его словам, США не пойдут на какие-либо уступки, пока КНДР не начнет "верифицируемую и необратимую" денуклеаризацию.
Ранее Белый дом объявил, что президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын намерены встретиться 12 июня в Сингапуре. На прошлой неделе КНДР пригрозила отменить саммит, сославшись на очередные военные учения США и Южной Кореи. Трамп встречается во вторник в Вашингтоне с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
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