США поискали поддержки у Европы по Ирану

США призвали Европу поддержать стратегию в отношении Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется на поддержку всех союзников Вашингтона в вопросе новой стратегии по Ирану

«В поддержку тех требований, которые мы изложили сегодня, мы хотели бы, чтобы их поддерживали все наши основные союзники и партнёры по всему миру. В первую очередь, конечно, наши европейские друзья, но не только: Бахрейн, Австралия, Япония, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея и так далее», — сказал он, выступая с речью в Вашингтоне.

По его словам, американская сторона желает, чтобы и другие страны «присоединились к этим действиям против Исламской Республики Иран».

«Мы знаем, что у всех этих стран одни и те же задачи и одно и то же понимание тех проблем, которые стоят между нашими странами», — добавил Помпео.

Министр также подчеркнул, что в санкциях в отношении Ирана «придётся участвовать всем».

«Всем государствам придётся осознать, что мы не можем продолжать создавать богатство, создавать деньги, генерировать для иранского режима», — заключил госсекретарь.

Ранее Помпео назвал основные требования США к Ирану.