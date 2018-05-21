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США поискали поддержки у Европы по Ирану
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США призвали Европу поддержать стратегию в отношении Ирана 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется на поддержку всех союзников Вашингтона в вопросе новой стратегии по Ирану.
«В поддержку тех требований, которые мы изложили сегодня, мы хотели бы, чтобы их поддерживали все наши основные союзники и партнёры по всему миру. В первую очередь, конечно, наши европейские друзья, но не только: Бахрейн, Австралия, Япония, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея и так далее», — сказал он, выступая с речью в Вашингтоне.
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По его словам, американская сторона желает, чтобы и другие страны «присоединились к этим действиям против Исламской Республики Иран».
«Мы знаем, что у всех этих стран одни и те же задачи и одно и то же понимание тех проблем, которые стоят между нашими странами», — добавил Помпео.
Министр также подчеркнул, что в санкциях в отношении Ирана «придётся участвовать всем».
«Всем государствам придётся осознать, что мы не можем продолжать создавать богатство, создавать деньги, генерировать для иранского режима», — заключил госсекретарь.
Ранее Помпео назвал основные требования США к Ирану.
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