Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном в другой раз

Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном в другой раз

Президент США Дональд Трамп , объявив об отмене встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном , заявил, что готов встретиться с ним в другой раз. "Я чувствовал, как между вами и мной выстраивается прекрасный диалог, и в конечном итоге именно этот диалог имеет значение. Я очень хотел бы встретиться с вами когда-нибудь. В то же время я хотел бы поблагодарить вас за освобождение заключенных, которые теперь находятся дома со своими семьями. Это был прекрасный жест, и мы его очень ценим", — написал он в четверг в письме северокорейскому лидеру. Текст письма распространил Белый дом. Ранее Трамп сообщил об отмене саммита с северокорейским лидером.