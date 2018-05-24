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Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном в другой раз
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Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном в другой раз 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Президент США Дональд Трамп, объявив об отмене встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявил, что готов встретиться с ним в другой раз.
"Я чувствовал, как между вами и мной выстраивается прекрасный диалог, и в конечном итоге именно этот диалог имеет значение. Я очень хотел бы встретиться с вами когда-нибудь. В то же время я хотел бы поблагодарить вас за освобождение заключенных, которые теперь находятся дома со своими семьями. Это был прекрасный жест, и мы его очень ценим", — написал он в четверг в письме северокорейскому лидеру.
Текст письма распространил Белый дом. Ранее Трамп сообщил об отмене саммита с северокорейским лидером.
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