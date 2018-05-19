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Трамп написал имя жены с ошибкой
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Трамп написал имя жены с ошибкой 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: AP Photo
Президент США Дональд Трамп допустил ошибку в написании имени своей супруги Меланьи в сообщении в Twitter, сообщает The Hill.
Поздравляя жену с возвращением из больницы после операции на почках, Трамп назвал ее "Мелани".
"Замечательно, что наша потрясающая первая леди вернулась в Белый дом. Мелани чувствует себя очень хорошо. Спасибо за все ваши молитвы и пожелания", — написал американский лидер на своей странице в соцсети.
Как отмечает The Hill, через некоторое время Трамп удалил первоначальный твит и опубликовал новую запись с правильным написанием имени супруги.
Ранее сообщалось о возвращении Меланьи Трамп в Белый дом после эмболизации сосудов почек. По словам первой леди, сейчас она чувствует себя "замечательно".
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