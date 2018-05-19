Меланья Трамп вернулась в Белый дом после лечения

Первая леди США Меланья Трамп вернулась в субботу утром в Белый дом после прохождения лечения в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Об этом сообщили представители супруги президента Дональда Трампа.

"Первая леди возвратилась к себе в Белый дом этим утром. Она отдыхает в комфортных условиях и остается в приподнятом настроении", — говорится в сообщении. В нем также выражается благодарность всем, кто поддерживал Трамп в период ее пребывания в больнице. Представители супруги американского президента за это время получили "тысячи звонков и электронных писем" с пожеланиями для нее.

В понедельник стало известно о том, что Меланье Трамп пришлось пройти процедуру эмболизации. В Белом доме не уточняют, с каким заболеванием это связано, там лишь сообщили, что речь идет о болезни почек.