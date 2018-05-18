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Военный вертолет допустил ошибку в США
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Fox: в США военный вертолет случайно сбросил контейнер с боеприпасами на крышу школы 

ТАСС 59 минут назад
Фото: Reuters
Американский военный вертолет по ошибке сбросил контейнер с боеприпасами на крышу начальной школы в городе Эль-Пасо (штат Техас). В результате этого инцидента, как сообщил в пятницу телеканал Fox News, никто не пострадал, кровле школы был причинен незначительный ущерб.
Инцидент произошел во второй половине дня в четверг. Вертолет вылетел с военной базы Форт Блисс. Телеканал не уточняет, что привело к инциденту: технический сбой или ошибка пилота. Командование военной базы уже принесло свои извинения за случившееся и пообещало пересмотреть маршруты доставки военных грузов, чтобы они по возможности не пролегали над гражданскими объектами.
Все сброшенные с вертолета боеприпасы — их количество и тип не уточняются — были собраны сотрудниками местной полиции, а затем переданы их военным коллегам.
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