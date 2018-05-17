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Трамп нашел неожиданное объяснение разрыву сделки с Ираном
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Трамп полагает, что США помогли Сирии, выйдя из СВПД по иранскому атому 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп полагает, что Вашингтон помог Сирии, прекратив быть участником Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Такую точку зрения он озвучил в четверг во время беседы с журналистами после расширенной встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Я думаю, что мы помогли Сирии, выйдя из иранской сделки, которая была ужасной сделкой для США и всего мира. Я надеюсь, что [ситуация в] Сирии начнет стабилизироваться: посмотрим, что произойдет, но это просто фильм ужасов", — сказал он, не пояснив, как именно выход Вашингтона из СВПД должен повлиять на урегулирование в этой стране.
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"Я глубоко уважаю Сирию и народ Сирии — это прекрасный народ", — добавил он.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из СВПД — сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных в свое время США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Одновременно он утверждал, что США готовы к заключению нового соглашения. При этом Вашингтон выдвинул Тегерану фактически невыполнимые условия.
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