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Трамп имел право назвать «животными» мигрантов-бандитов
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Трамп имел право назвать «животными» мигрантов-бандитов, заявил Белый дом 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: АР
Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп имел полное право назвать "животными" членов иммигрантских преступных группировок.
Трамп употребил слово "животные" в Калифорнии на встрече с местными властями. На вопрос о членах банд Трамп сказал, что США пытаются остановить многих людей, пытающихся проникнуть на их территорию.
"Вы не поверите, насколько это плохие люди. Это не люди, это животные", — сказал Трамп.
Демократы обрушились с критикой на президента, заявив, что он говорил обо всех иммигрантах.
Однако, по словам Сандерс, Трамп говорил лишь о членах жестоких банд, включая печально знаменитую MS-13 ("Мара Сальватруча").
"Если либералы и СМИ хотят защищать МS-13, всегда пожалуйста. Я думаю, что термин "животное" заходит недостаточно далеко. МС-13 совершили ужасные действия", — заявила Сандерс.
Она упомянула об изменении беременной женщины бейсбольными битами и о похищении и изнасиловании 14-летней девочки, которые совершили члены этой банды.
"Думаю, что президент должен использовать свою платформу и все, что он может делать по закону, чтобы остановить подобных ужасных, ужасных, отвратительных людей", — заключила Сандерс.
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