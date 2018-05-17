Трамп имел право назвать «животными» мигрантов-бандитов, заявил Белый дом

Трамп употребил слово "животные" в Калифорнии на встрече с местными властями. На вопрос о членах банд Трамп сказал, что США пытаются остановить многих людей, пытающихся проникнуть на их территорию.

"Вы не поверите, насколько это плохие люди. Это не люди, это животные", — сказал Трамп.

Демократы обрушились с критикой на президента, заявив, что он говорил обо всех иммигрантах.

Однако, по словам Сандерс, Трамп говорил лишь о членах жестоких банд, включая печально знаменитую MS-13 ("Мара Сальватруча").

"Если либералы и СМИ хотят защищать МS-13, всегда пожалуйста. Я думаю, что термин "животное" заходит недостаточно далеко. МС-13 совершили ужасные действия", — заявила Сандерс.

Она упомянула об изменении беременной женщины бейсбольными битами и о похищении и изнасиловании 14-летней девочки, которые совершили члены этой банды.