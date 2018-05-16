На CNN набросились за «угрозу» Трампу в духе Кадырова

Политический обозреватель Крис Силлицца (Chris Cillizza), работающий на CNN , разгневал пользователей Twitter гифкой, изображающей президента США Дональда Трампа под прицелом оружия. На пост обратил внимание главный редактор Independent Journal Review Калеб Халл (Caleb Hull).

«У нас здесь CNN-овский Крис Силлицца постит президента Соединенных Штатов Америки под прицелом. Это CNN», — написал Халл, приложив скриншот публикации сотрудника CNN.

«Трамп, указывающий на небеса, чтобы увековечить память полицейских, погибших на при исполнении служебных обязанностей», — подписал гифку Силлицца.

Публикацию сотрудника CNN осудили коллеги по цеху и принялись высказывать возмущение под твитом Халла. Некоторые понадеялись на то, что Twitter забанит автора публикации.

«Если бы это было сделано с Хиллари, их бы нашли в Арканзасе с предсмертной запиской в руках и двумя пулями в затылке», — предполагает RKBA1911. « Если бы это сделали с Обамой, кто-то уже был бы в тюрьме», — парирует пользователь с ником chris.

У некоторых микроблогеров вызвало возмущение отсутствие реакции со стороны работодателя. «CNN должен немедленно уволить его», — пишет житель Канады Алекс Спанджоло (Alex Spagnuolo).

После шквала критики Силицца удалил пост с Трампом и разместил отдельно рамку прицела, объяснив, что она автоматически выставляется на первый кадр гиф-анимации, сделанной в программе GifGrabber.