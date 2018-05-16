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Американский суд отказался закрыть дело Манафорта
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Американский суд отказался закрыть дело Манафорта 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает Радио Свобода.
Адвокаты Манафорта пыталась убедить судью столичного округа Колумбия Эми Джексон в том, что дело не связано с расследованием вмешательства России в американские выборы 2016 года. Защита Манафорта заявила, что дело должно быть закрыто на том основании, что у Манафорта был бизнес на Украине за два года до выборов 2016 года.
Судья столичного округа Колумбия согласился, что дело против Манафорта не связано с выборами напрямую, но для следователей логично выяснить отношения Манафорта с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.
Манафорт обвиняется в лоббировании интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича в период перед начала его работы руководителем кампании Трампа в середине 2016 года. Обвинения против Манафорта включают сговор с целью отмывания денег, заговор с целью обмана правительства США и отказ от регистрации в качестве лоббиста иностранного правительства.
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