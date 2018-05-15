США «обеспокоены» Крымским мостом

Открытие Крымского моста беспокоит США , заявили в госдепартаменте

Президент РФ Владимир Путин во вторник открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив. Глава государства ознакомился с работой центра управления дорожным движением и эксплуатационных служб, встретился со строителями и выступил на митинге-концерте. Путин также сел за руль КАМАЗа и доехал из Краснодарского края до Керчи почти за четверть часа.

"Строительство этого моста определенно ограничивает доставку товаров на кораблях, поэтому это затрагивает людей, Крым, Украину таким образом", — заявила во вторник на брифинге официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

По ее словам, строительство моста не только "укрепляет незаконный захват и оккупацию Россией Крыма, но и затрагивает навигацию".

"Мы внимательно следим за этим, и это нас беспокоит", — резюмировала Науэрт

Она подтвердила, что в ведомстве видели церемонию открытия моста и, в частности, как президент РФ Владимир Путин проехал по нему на грузовике.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы с опережением графика. Инфоцентр "Крымский мост" 14 мая сообщил, что автомобильное движение по мосту через Керченский пролив будет запущено 16 мая.