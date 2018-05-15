США хотят выбить из программиста РФ тайны «доллара 2.0»

США хотят выбить из российского программиста тайны «доллара 2.0»

США объявили охоту на еще одного российского программиста — задержанного в Греции Александра Винника . И хотя это далеко не первый подобный случай, история Винника содержит в себе нечто особенное. Судя по всему, она связана с попыткой Вашингтона контролировать одну из новейших интернет-технологий.

США решили любой ценой заполучить россиянина Александра Винника, арестованного в Греции по обвинению в отмывании денег через биржу криптовалют. Как сообщил РИА «Новости» осведомленный источник, американские спецслужбы пытаются предложить россиянину сделку — небольшой тюремный срок и сотрудничество в обмен на признание вины, но «Винник категорически против».

Сам россиянин подчеркивал, что дело против него сфабриковано по такой же схеме, как и дела многих других IT-специалистов. Сначала формируется бездоказательное обвинение общего характера, которое, если не находит поддержки суда в стране, откуда просят экстрадировать обвиняемого, изменяется. Сперва Винника обвинили в создании и владении биржей для работы с криптовалютами без лицензии. Но когда выяснилось, что для бирж криптовалют лицензия вовсе не нужна, было выдвинуто новое обвинение — в обналичивании денежных средств. Оно, отмечали наблюдатели, было лишено всяких доказательств.

Как говорил сам Винник, в этих случаях обвиняемый вынужден соглашаться на сделку, по которой он гарантированно получает меньший срок, чем в суде, и не очень большой по сравнению с тем, на котором настаивает обвинение, но при этом человек лишен фактической защиты. Винник отказывается идти на сделку с США и признавать вину. Ему угрожает тюремный срок в 55 лет. В начале недели Винник обратился к российскому руководству с просьбой помочь ему вернуться на родину. Его супруга тяжело больна и ей тяжело воспитывать детей без поддержки мужа.

Управляющий партнер компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов не исключает, что США проявляют такую настойчивость, потому что Винник может обладать доступом к логам криптобиржи, паролями клиентов. Он отметил, что криптовалюты задумывались с целью заменить доллар, как мировую резервную валюту, которая ничем не обеспечена. Доллар последовательно отделяли от какой-либо реальной ценности, но одна привязка все-таки осталась — это репутация США.

«А новая валюта — некий доллар 2.0 — как бы ничья. У нее нет явного владельца. При этом она контролируется, как и нефть, чей курс зависит не от уровня добычи и экономической конъюнктуры, а от людей, которые управляют ее курсом. Механизм управления курсом как бы ничейной валюты, конечно, существует. Это биржи и другие механизмы, в том числе медийные», — сказал Ашманов газете ВЗГЛЯД.

Он убежден, что мир криптовалют возник не сам по себе и строго контролируется. Тем не менее не все пошло по плану, появились неожиданные игроки.

«В сферу криптовалют набились китайцы со своим майнингом и русские, нашлепавшие бирж и наделавшие разных стартапов. Там возник некий неконтролируемый кусок, который начал бурно расти. С моей точки зрения, охота на Винника — это охота на независимые биржи, которые мешают контролировать курс криптовалют», — считает Ашманов.

На прошлой неделе знакомый с делом источник рассказывал, что некто из России вынашивал план отравить Винника в греческой тюрьме. Причем это «чисто криминальное дело» и американские спецслужбы с этим никак не связаны.

«Все началось после того, как удалось заблокировать выдачу Винника в США. Есть лица, крайне заинтересованные в том, чтобы он не приехал в Россию», — говорил источник. Но подготовку к покушению раскрыли греческие правоохранители. После этого Виннику запретили брать передачи и разрешили перемещаться по тюрьме с усиленной охраной, «чтобы исключить контакты с другими заключенными».

Напомним, в октябре прошлого года суд в Греции удовлетворил запрос Москвы об экстрадиции Винника. Однако за неделю до этого суд в Салониках решил также удовлетворить запрос США о выдаче россиянина. Таким образом, по Виннику было принято два взаимоисключающих решения. В январе Генпрокуратура России повторно потребовала у Греции выдать россиянина.

Доцент ВШЭ Павел Родькин назвал «дело Винника» частным проявлением большой американской политики, которая сводится к отрицанию суверенитета других стран не только в сфере геополитики и экономики, но и «в сфере высоких технологий, цифровой среды, электронного пространства».

«Поэтому для Америки все подобные случаи воспринимаются как прецедент, который подтверждает право Америки на свою деятельность по всему миру, на полную монополизацию всего электронного киберпространства. Америка приложит все силы, чтобы настоять на своей позиции, продавить свое решение. С этой точки зрения дело Винника является политическим, Америка преследует здесь свой стратегический интерес, направленный на контроль и подчинение всего киберпространства», — сказал Родькин газете ВЗГЛЯД.

Эксперт согласен, что сейчас Россия демонстрирует медлительность в вопросе помощи своим гражданам, задержанным за рубежом по просьбе США. По его словам, чтобы переломить тенденцию, нужна системная работа. Родькин добавил, что Россия может использовать данный прецедент как возможность по «выстраиванию механизмов защиты своих граждан, собственных интересов, отстаивания своего цифрового суверенитета и решению вопросов в сложных и новых для государства сферах».

Винник далеко не единственный российский специалист в данной сфере, кто оказался под угрозой быть экстрадированным в США. В апреле чешский суд постановил выдать Штатам россиянина Евгения Никулина , обвиняемого в хакерстве. Как отмечал президент Чехии Милош Земан , третий человек в Америке, спикер палаты представителей Пол Райан специально прилетал в Прагу за «русским хакером». Американский самолет прилетел еще до вердикта суда об экстрадиции и целых пять дней и ждал обвиняемого «как кинозвезду».