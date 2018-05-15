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Умер Том Вулф
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Умер Том Вулф 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
В США на 88-м году жизни скончался писатель Том Вулф, передает New York Times.
Писатель умер в нью-йоркской больнице, куда несколько дней назад был госпитализирован с инфекцией легких.
Том Вулф — один из пионеров так называемой «новой журналистики». Именно он впервые упомянул этот термин относительно к своим произведениям и работам Трумана Капоте, Хантера Томпсона и др. Является автором книги «Новая журналистика и антология новой журналистики».
Среди работ Тома Вулфа — романы «Конфетнораскрашенная апельсиннолепестковая обтекаемая малютка», «Костры амбиций», «Мужчина в полный рост», сборник репортажей «Электропрохладительный кислотный тест» о контркультуре ЛСД и др.
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