Трамп рассказал о влиянии дела РФ на его рейтинг

Президент США Дональд Трамп заявил, что расследование «вмешательства России в выборы» не смогло понизить его рейтинг.
«Можете поверить, что со всеми этими придуманными публикациями без источников, которые я получаю от фейковых СМИ, вместе с российской охотой на ведьм на $10 млн (сговора нет) у меня лучшие цифры по опросам за год», — написал он в Twitter.
Трамп подчеркнул, что «СМИ могут быть коррумпированными, но народ понимает, в чём дело».
Ранее совместный опрос Axios и SurveyMonkey показал, что более половины американцев считают, что американские средства массовой информации уделяют слишком много внимания отношениям Трампа с Россией.
Также сообщалось, что спецкомитет конгресса США по разведке завершит расследование «российского дела» к августу.