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Мелания Трамп выпишется из больницы через три дня
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Мелания Трамп выпишется из больницы через два-три дня 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что его супруга Мелания, перенесшая накануне операцию на почках, покинет Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в ближайшие 2-3 дня.
"У нашей прекрасной первой леди все действительно хорошо", — цитирует президента США ТАCC.
Трамп также поблагодарил всех, кто переживал за его супругу, за любовь и поддержку.
Мелание Трамп пришлось пройти процедуру эмболизации. Накануне сообщались, что операция необходима для лечения доброкачественной опухоли на почках.
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