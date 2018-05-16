Промпроизводство в США в апреле выросло на 0,7%, лучше прогноза

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США не исключают санкций против компаний ЕС за сотрудничество с Ираном

Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене на данных по инфляции в США

Доллар растет к мировым валютам на ослаблении торговых трений Китая и США