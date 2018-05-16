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Промпроизводство в США в апреле выросло на 0,7%, лучше прогноза
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Промпроизводство в США в апреле выросло на 0,7%, лучше прогноза 

Прайм 28 минут назад
Фото: Вести.Ru
Промышленное производство в США в апреле в месячном выражении выросло на 0,7%, следует из сообщения ФРС США.
Опрошенные агентством Рейтер аналитики ожидали роста показателя на 0,5%.
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