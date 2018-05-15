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Доходность десятилетних бондов США достигла максимума с 2011 года
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Доходность десятилетних бондов США достигла максимума с 2011 года 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Во вторник доходность 10-летних государственных облигаций США Выросла до наивысшего значения с 2011 года. При этом доходность двухлетних бондов США выросла до максимума с 2008 года на фоне прогнозов о более быстром темпе повышения процентной ставки ФРС до конца этого года.
К 17:10 МСК доходность 10-летних государственных облигаций США выросла до 3,059% — наивысшего значения с августа 2011 года. Прибыльность бондов обратно пропорциональна их стоимости.
Доходность двухлетних государственных облигаций США выросла до 2,56% — наивысшего значения с 2008 года.
Доходность 30-летних государственных облигаций США выросла до 3,191%.
Доходность бондов США выросла после выхода отчета по объему розничных продаж в США за апрель. Отчет указал на восстановление роста потребительских расходов после слабых показателей первого квартала.
Министерство торговли США сообщило об увеличении объема розничных продаж на 0,3% в апреле. Значение этого показателя за март было пересмотрено в сторону роста до 0,8% против предварительного значения роста на 0,6%.
Рост доходности казначейских облигаций США наблюдается с того момента, как в мае ФРС заявила, что инфляция приближается к целевому показателю 2%.
Центробанк США повысил процентную ставку в марте и дал прогноз о еще двух повышениях в этом году, хотя многие инвесторы полагают, что таких повышений будет три.
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