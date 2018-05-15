Доллар растет к мировым валютам на ослаблении торговых трений Китая и США

Доллар во вторник утром торгуется в плюсе к евро и иене на фоне ослабления напряжения между Китаем США вокруг ситуации с компанией ZTE, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.43 мск курс евро к доллару снижался до 1,1925 доллара за евро с 1,1927 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене увеличивался до 109,93 иены за доллар со 109,66 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,18% — до 92,76 пункта.

Как передает агентство Рейтер, ситуация с китайским производителем сотовых телефонов ZTE сигнализирует об ослаблении торговых трений США и Китая. На этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций США (US Treasuries) во вторник растет на 1 базисный пункт после роста на 2 пункта днем ранее.

В апреле власти США запретили американским компаниям продавать китайской ZTE Corporation телекоммуникационное оборудование в связи с подозрением, что ZTE нелегально поставляет его в Иран КНДР . ZTE, в свою очередь, заявила о сворачивании значительной части своего бизнеса.

В понедельник президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что он работает с председателем КНР Си Цзиньпином над снятием американских ограничений с ZTE и что ситуация с компанией является частью общих договоренностей с Китаем в сфере торговли. Китай высоко оценил заявление, сделанное Трампом относительно ZTE. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства КНР Лу Кана, китайская сторона находится в тесном контакте с американцами по конкретным деталям.