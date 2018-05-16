Россия увеличила вложения в американские гособлигации

Россия в марте текущего года увеличила объем вложений в ценные бумаги правительства США до 96,1 миллиарда долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на американский минфин . В феврале эта сумма составляла 93,8 миллиарда долларов.

За весь 2017 год больше всего вложений Россией сделано в мае — 108,7 миллиарда долларов.

Сейчас РФ занимает 16-е место среди государств по инвестициям в американские гособлигации. На первом месте закрепился Китай , вложивший в эти активы 1,188 триллиона долларов. На втором месте находится Япония с 1,043 триллиона долларов, на третьем — Ирландия с 317,9 миллиарда долларов.

В марте иностранные государства владели ценными бумагами США на сумму в 6,294 триллиона долларов.