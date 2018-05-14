В Иерусалиме началась церемония открытия посольства США

Церемония открытия нового американского посольства в Израиле началась в Иерусалиме в присутствии сотен гостей, к которым вживую и в записи обратятся лидеры обоих государств, передают корреспонденты РИА Новости

Перенос дипмиссии из Тель-Авива происходит по решению президента США Дональда Трампа , который признал Иерусалим израильской столицей, проигнорировав претензии палестинцев на его восточную часть, разойдясь с международным консенсусом и традициями американской дипломатии.

Церемония рассчитана на полтора часа. Ее программа включает видеообращение Трампа, речи президента Израиля Реувена Ривлина и премьер-министра Биньямина Нетаньяху , которые лично приехали на мероприятие.

На трибуну, задрапированную голубой тканью, взойдут христианские пасторы и еврейский раввин, которые обратятся с благословением к 800 участникам церемонии. Музыкальное сопровождение обеспечат американские морские пехотинцы, который исполнят гимн США, и израильская певица Хагит Ясо с композициями "Аллилуя" и "Да пребудет с нами мир".

Кульминацией церемонии станет открытие на фасаде здания круглого барельефа с гербовым орлом США и новой вывески. Сделать это доверено Мнучину.

Перенос посольства приурочен к 70-й годовщине образования Израиля, которая по григорианскому календарю выпадает на 14 мая. Пока он будет носить символический характер со сменой вывески на уже существующем здании генконсульства. Также в новое здание переедет посол и небольшая группа его помощников.

Полноценный переезд займет намного больше времени — до шести лет. Он потребует строительства нового здания, освоения всего принадлежащего американцам земельного участка в Иерусалиме.