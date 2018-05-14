Ещё
В Иерусалиме началась церемония открытия посольства США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Иерусалиме началась церемония открытия посольства США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Церемония открытия нового американского посольства в Израиле началась в Иерусалиме в присутствии сотен гостей, к которым вживую и в записи обратятся лидеры обоих государств, передают корреспонденты РИА Новости.
Перенос дипмиссии из Тель-Авива происходит по решению президента США Дональда Трампа, который признал Иерусалим израильской столицей, проигнорировав претензии палестинцев на его восточную часть, разойдясь с международным консенсусом и традициями американской дипломатии.
Церемония рассчитана на полтора часа. Ее программа включает видеообращение Трампа, речи президента Израиля Реувена Ривлина и премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которые лично приехали на мероприятие.
Американская сторона представлена в Иерусалиме министром финансов Стивеном Мнучином, помощником госсекретаря Джоном Салливаном, дочерью Трампа Иванкой и ее мужем Джаредом Кушнером.
На трибуну, задрапированную голубой тканью, взойдут христианские пасторы и еврейский раввин, которые обратятся с благословением к 800 участникам церемонии. Музыкальное сопровождение обеспечат американские морские пехотинцы, который исполнят гимн США, и израильская певица Хагит Ясо с композициями "Аллилуя" и "Да пребудет с нами мир".
Кульминацией церемонии станет открытие на фасаде здания круглого барельефа с гербовым орлом США и новой вывески. Сделать это доверено Мнучину.
Перенос посольства приурочен к 70-й годовщине образования Израиля, которая по григорианскому календарю выпадает на 14 мая. Пока он будет носить символический характер со сменой вывески на уже существующем здании генконсульства. Также в новое здание переедет посол и небольшая группа его помощников.
Полноценный переезд займет намного больше времени — до шести лет. Он потребует строительства нового здания, освоения всего принадлежащего американцам земельного участка в Иерусалиме.
РИА Новости: последние новости
США не исключают санкций против компаний ЕС за сотрудничество с Ираном СМИ узнали, что США готовят нормативную базу для расторжения договора РСМД USAID выделит Украине $125 млн на развитие экономики Донбасса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилось будущее Лаврова и Шойгу97
Кобзон отказался открывать Крымский мост223
Песков: дедлайн Медведева приближается129
Гордон пожалел о победе СССР в ВОВ400
«Казалось, Путин искренне зол на меня»99
Видео
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
00:58
Бузова попрощалась с «мальчиками в памперсах»
Шоу-бизнес
01:00
Что россияне думают о новом клипе Киркорова
Шоу-бизнес
04:11
Дубцова спасает сына от недуга
Шоу-бизнес
02:02
Злобная черепаха чуть не откусила палец сержанту
Общество
01:58
Бразильский «король» живёт в песочном замке
Общество
04:52
Кудрин согласился на важный пост
Политика Экономика
04:31
Песков: дедлайн Медведева приближается
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение