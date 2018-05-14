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В Госдепе опровергли сообщения о повышении Волкера
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В Госдепе опровергли сообщения о расширении полномочий Волкера 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: planet-today.ru
В Госдепартаменте США в понедельник опровергли информацию о расширении полномочий спецпредставителя по Украине Курта Волкера.
Ранее руководитель украинской службы "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе в эфире телеканала "112 Украина" заявила со ссылкой на источники, что спецпредставителю Госдепартамента США по делам Украины Курту Волкеру продолжили и расширили мандат и теперь он будет иметь "не только полномочия по ситуации на Донбассе, он получит более широкие полномочия в отношении Украины как таковой".
"Мы видели эти сообщения в СМИ. Они неверны. Посол Волкер продолжает выполнять функции специального представителя по переговорам с Украиной, и его мандат остается неизменным", — сказал РИА Новости представитель Госдепартамента.
Волкер был назначен на свою должность в июле 2017 года.
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