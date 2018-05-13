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Стало известно, чем Трамп хочет заменить иранскую сделку
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Стало известно, чем Трамп хочет заменить иранскую сделку 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майкл Помпео рассказал, на какое соглашение администрация президента Дональда Трампа хочет заменить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по Ирану.
По словам Помпео, Трамп надеется заменить СВПД соглашением, которое будет надежно ограждать США и их главных союзников в Европе от любых враждебных действий Ирана, а не только от угрозы применения им ядерных вооружений или баллистических ракет, передает ТАСС.
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«Благосостояние, достигнутое в Иране в результате выполнения СВПД, стало локомотивом враждебной деятельности Ирана», — заявил американский госсекретарь в эфире телеканала Fox News.
Помпео считает, что СВПД «подпитывало Корпус стражей исламской революции» (КСИР, элитную составляющую ВС Ирана), а также обеспечивало ресурсы для работы Ирана в Сирии и Ираке.
«Выход президента Трампа [из ядерной сделки] нацелен на то, чтобы лишить их этого благосостояния, а также ресурсов, позволяющих продолжать враждебное поведение», — сказал он.
Помпео ответил, что решение США выйти из СВПД «не направлено против европейцев». Он добавил, что пытался «подправить сделку», однако достичь соглашения с «европейской тройкой» (Германия, Британия и Франция) не получилось.
«Я надеюсь на то, что в течение предстоящих дней или недель мы сможем согласовать такую сделку, которая будет на деле работать, на деле защищать мир от враждебного поведения Ирана, а не только от его ядерной программы и ракет», — сказал Помпео.
Ранее в воскресенье французское издание Le Nouvel Observateur написало, что решение американского президента Дональда Трампа стало «последней каплей, переполнившей чашу терпения» европейских политиков. Между тем, США не исключают, что под американские санкции могут попасть компании ЕС, сотрудничающие с Тегераном.
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