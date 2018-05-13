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Помпео похвалил Ким Чен Ына за профессионализм
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Помпео похвалил Ким Чен Ына за профессионализм 

BFM.RU 13 мая 2018
Северокорейский лидер Ким Чен Ын ведет переговоры профессионально, на сложном уровне, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Помпео дважды встречался с Ким Чен Ыном, последний раз — на этой неделе, напоминает РИА Новости.
«Он хорошо разбирается в имеющейся у него информации. Он знает, чего хочет добиться для северокорейского народа. Он способен к сложным переговорам, когда это требуется», — сказал Помпео.
Также, по его словам, Ким Чен Ын следит за иностранной прессой и заботится об общественном мнении.
Помпео также отметил, что США нужны долгосрочные договоренности с КНДР, а не смена власти. Он признал, что США, как и КНДР, придется пойти на уступки, чтобы соглашение стало реальным. Дональд Трамп намерен провести 12 июня в Сингапуре встречу с Ким Чен Ыном и обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.
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