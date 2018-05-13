Помпео похвалил Ким Чен Ына за профессионализм

Помпео дважды встречался с Ким Чен Ыном, последний раз — на этой неделе, напоминает РИА Новости

«Он хорошо разбирается в имеющейся у него информации. Он знает, чего хочет добиться для северокорейского народа. Он способен к сложным переговорам, когда это требуется», — сказал Помпео.

Также, по его словам, Ким Чен Ын следит за иностранной прессой и заботится об общественном мнении.