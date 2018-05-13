Ещё
США пригрозили ЕС за поддержку Ирана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США не исключают санкций против компаний ЕС за сотрудничество с Ираном 

РИА Новости 1 час назад
США после выхода из ядерной сделки с Ираном не исключают санкций против компаний ЕС за сотрудничество с Тегераном, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
"Это возможно, это зависит от поведения других правительств", — сказал Болтон в интервью CNN в ответ на вопрос, будут ли санкции против европейских компаний.
>> Трамп решил судьбу Ирана
"Надеюсь, что европейцы увидят, что в конечном итоге их интерес — в том, чтобы согласиться с нами (по Ирану)", — добавил Болтон.
США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и заявили о введении против Ирана санкций, существовавших до соглашения, включая вторичные санкции.
РИА Новости: последние новости
СМИ узнали, что США готовят нормативную базу для расторжения договора РСМД USAID выделит Украине $125 млн на развитие экономики Донбасса Действия США в отношении сделки с Ираном разрушительны, заявил Рябков
Комментарии62  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Баадур Цуладзе36
Макарский срочно увез в больницу полумертвую жену31
Теракт в Париже: Россия ждет ответа от Франции377
Киркоров обратился к негодующим россиянам62
В Донбассе идут интенсивные боевые действия948
Видео
02:48
«Грандиозная стройка»: как «Таврида» изменит жизнь
Общество Недвижимость
01:35
Малахов оскандалился из-за фото с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
00:38
В НАТО назвали провокацией покупку Турцией С-400
Армия Ближний Восток
00:46
«Евровидение» поедет в Иерусалим
Шоу-бизнес Другое
09:46
США пригрозили ЕС за поддержку Ирана
США В мире
00:50
В Сети появилось видео смерча в Астрахани
Происшествия
01:19
На Украине заявили о ненужности Крыма
Украина В мире
06:22
Киркоров обратился к негодующим россиянам
Шоу-бизнес
00:23
Смартфон OnePlus 6 показали на видеорендере
Гаджеты Наука и техника
02:14
Теракт в Париже: Россия ждет ответа от Франции
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение