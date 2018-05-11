Последствия санкций: в Вашингтоне сломалась канализация

Из-за введенных США санкций в отношении России в штаб-квартире Национальной парковой службы США были перебои в работе канализационных насосов. Счета швейцарского концерна, от которого зависели поставки насосов, были заморожены, потому что контрольный пакет его акций принадлежал российской компании. При этом министр финансов США отмечал эффективность антироссийских санкций.

Санкции, введенные США против некоторых российских бизнесменов и компаний, привели к сбою поставок канализационных насосов в штаб-квартиру Национальной парковой службы США, написали в издании Huffington Post.

Представитель службы Майк Литтерст сообщил, что работники штаб-квартиры в центре Вашингтона регулярно испытывают проблемы с туалетами в связи с выходом из строя насосов в канализационной шахте исторического здания, которое находится к востоку от Мемориала Джефферсона. Он подчеркивает, что неполадки начались еще в марте.

Отмечается, что заменить насосы должна была компания Chesapeake Environmental Equipment, которая является дистрибьютором швейцарского концерна Sulzer. Однако из-за того, что еще в 2015 году обладателем контрольного пакета его акций стала группа «Ренова» Виктора Вексельберга , концерн попал под санкции, введенные США против России. Именно поэтому счета Sulzer в американских банках заморозили.

Закончилась история только 20 апреля. Днем ранее министр финансов США Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox Business подчеркнул эффективность антироссийских санкций.

«Санкции являются очень, очень важными инструментами, очевидно, что это очень мощные инструменты», — отметил он.

Однако после налаживания работы туалетов переносные кабинки с унитазами из штаб-квартиры убирать все же не спешили. Их вывезли с территории только восьмого мая.

Чтобы избежать перебоев бизнеса Sulzer из-за попадания под санкции, 12 апреля «Ренова» завершила передачу компании 5 млн ее акций. Литтерст отмечает, что поставки канализационного оборудования начались только после этого.

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении некоторых российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. По условиям установленных ограничений активы попавших под них организаций замораживаются на территории США.

Днем ранее о возможном введении санкций Вашингтоном против российских бизнесменов и компаний писали западные СМИ.

Тогда же сообщалось, что новые ограничительные меры будут введены согласно закону «О противодействии противникам Америки через санкции», принятом в США в 2017 году. На его основании американские власти уже ввели ограничения в отношении ряда российских предприятий оборонного и разведывательного комплекса.

Среди компаний в списке значатся также агрохолдинг «Кубань» , компания «Базовый элемент», групп «ГАЗ», ООО «Газпром бурение» и другие.

Ранее, 16 февраля, минюст США предъявил обвинение 13 гражданам России и трём российским компаниям, которые, по сообщению ведомства, вмешались в американские политические процессы и президентские выборы.

Обвинительный акт был опубликован на сайте Министерства юстиции.

Согласно документу, обвиняемые россияне были в сговоре и планировали обмануть США. Троих из них состояли в заговоре с целью совершения мошенничества, а пятеро подозревались в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.

«Они участвовали в операциях, в основном предназначенных для публикации уничижительной информации о Хиллари Клинтон, чтобы очернить других кандидатов, таких как Тед Крус и Марко Рубио, и поддержать Берни Сандерса и тогдашнего кандидата Дональда Трампа», — написано в акте, который подписал спецпрокурор Роберт Мюллер.

15 марта список лиц, обвиняемых во вмешательстве в выборы в США, расширился.