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Аргентинская валюта упала до исторического минимума к доллару США
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Аргентинская валюта упала до исторического минимума к доллару США 

Прайм 14 минут назад
МЕХИКО, 11 мая /ПРАЙМ/. Курс аргентинского песо в пятницу упал до исторического минимума по отношению к доллару США, достигнув отметки 23,73 песо за единицу американской валюты.
По подсчетам портала Nacion, всего за неделю песо рухнул на 6,5%, и это при условии валютных интервенций со стороны центрального банка, превысивших 1,6 миллиарда долларов. Всего с начала года национальная валюта Аргентины потеряла в цене 25%.
Все это происходит на фоне переговоров, которые власти Аргентины ведут с МВФ о предоставлении кредитной линии на 30 миллиардов долларов.
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