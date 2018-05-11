Белый дом: Трамп не уверен в том, что Ким Чен Ын его не обманет, и держит ухо востро

Ему был задан вопрос, как глава государства может быть уверен в том, что Ким Чен Ын не пытается его провести. «Конечно, [он] не уверен. Однако президент держит ухо востро — поверьте мне, президент очень хочет, чтобы это сработало. Мы часто говорим о ядерном оружии, и он попросту изумлен тем фактом, что США и в целом человечество привело себя к этой дилемме со всеми этими ядерными вооружениями», — рассказал Келли.

"…Он считает, что помочь Северной Корее покончить со своей ядерной программой и ракетной программой было бы прекрасно. Я знаю, что он не попадется на крючок так же, как это получилось с прежними президентами, которые были введены в заблуждение снятием санкций, переводом им [КНДР] денег, но в итоге они [прежние американские администрации] ничего не получили взамен", — сказал ключевой советник американского лидера.