Трамп предложил кандидатуру посла США при ЕС

Трамп предложил кандидатуру посла США при Евросоюзе

В соответствии с действующей процедурой, сначала за кандидатуру посла должен проголосовать комитет по иностранным делам сената, а в случае одобрения — полный состав сената.

О выборе кандидатуры Сондлэнда, который не имеет дипломатического опыта, сообщалось еще в марте. По сложившейся практике, ЕС должен был дать свое предварительное согласие.