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Трамп предложил кандидатуру посла США при ЕС
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Трамп предложил кандидатуру посла США при Евросоюзе 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий
Президент США Дональд Трамп внес в сенат кандидатуру Гордона Сондлэнда на пост посла при Евросоюзе, сообщает пресс-служба Белого дома.
В соответствии с действующей процедурой, сначала за кандидатуру посла должен проголосовать комитет по иностранным делам сената, а в случае одобрения — полный состав сената.
О выборе кандидатуры Сондлэнда, который не имеет дипломатического опыта, сообщалось еще в марте. По сложившейся практике, ЕС должен был дать свое предварительное согласие.
Сондлэнд родился в 1957 году. Он занимается гостиничным и банковским бизнесом. В 2000-е годы сотрудничал с администрацией президента Джорджа Буша-младшего, в 2012 году был членом переходной команды кандидата в президенты от республиканцев Митта Ромни. В 2017 году СМИ сообщали, что компании Сондлэнда выделили около 1 миллиона долларов инаугурационному комитету Дональда Трампа.
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