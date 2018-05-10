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Премьер Японии приветствовал освобождение американских граждан в КНДР
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Премьер Японии приветствовал освобождение американских граждан в КНДР 

Российская Газета 37 минут назад
Фото: Российская Газета
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ приветствовал освобождение трех американских граждан в КНДР, сообщает телерадиокомпания NHK. Об этом глава японского правительства рассказал журналистам после телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
"Освобождение трех заключенных в Северной Корее американцев — это большое достижение. Мы приветствуем этот шаг", — подчеркнул японский политик.
Речь идет об американцах корейского происхождения пасторе Ким Дон Чхоле, преподавателе политеха Тони Киме (Ким Сан Доке) и его коллеге Ким Хак Соне, которые отбывали наказание в северокорейских трудовых лагерях. Всех их обвиняли во враждебной подрывной деятельности.
Американцы были помилованы и благополучно возвращены на родину после недавнего визита в КНДР госсекретаря США Майкла Помпео. Глава американского внешнеполитического ведомства встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
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