Премьер Японии приветствовал освобождение американских граждан в КНДР 

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ приветствовал освобождение трех американских граждан в КНДР, сообщает телерадиокомпания NHK. Об этом глава японского правительства рассказал журналистам после телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
"Освобождение трех заключенных в Северной Корее американцев — это большое достижение. Мы приветствуем этот шаг", — подчеркнул японский политик.
Речь идет об американцах корейского происхождения пасторе Ким Дон Чхоле, преподавателе политеха Тони Киме (Ким Сан Доке) и его коллеге Ким Хак Соне, которые отбывали наказание в северокорейских трудовых лагерях. Всех их обвиняли во враждебной подрывной деятельности.
Американцы были помилованы и благополучно возвращены на родину после недавнего визита в КНДР госсекретаря США Майкла Помпео. Глава американского внешнеполитического ведомства встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.