Абэ назвал большим достижением освобождение КНДР граждан США

"Освобождение трех заключенных в Северной Корее американцев — это большое достижение. Мы приветствуем этот шаг", — сказал Абэ. Вместе с тем он указал на тот факт, что проблема японских граждан, похищенных разведкой КНДР, до сих пор не решена. «Мы продолжим взаимодействовать по этому вопросу с США , Южной Кореей и Китаем », — добавил премьер.

Ранее Трамп сообщил, что Помпео возвращается из поездки в КНДР с тремя находившимися в заключении гражданами США. Они были осуждены в КНДР по обвинению в шпионаже и во враждебных действиях.