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Абэ назвал большим достижением освобождение КНДР граждан США
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Абэ назвал большим достижением освобождение КНДР граждан США 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТОКИО, 10 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал большим достижением освобождение КНДР трех американских граждан, которые содержались там в заключении. Об этом он заявил журналистам в четверг по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом.
"Освобождение трех заключенных в Северной Корее американцев — это большое достижение. Мы приветствуем этот шаг", — сказал Абэ. Вместе с тем он указал на тот факт, что проблема японских граждан, похищенных разведкой КНДР, до сих пор не решена. «Мы продолжим взаимодействовать по этому вопросу с США, Южной Кореей и Китаем», — добавил премьер.
По словам Абэ, в ходе разговора Трамп рассказал ему о содержании встречи госсекретаря Майкла Помпео с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая состоялась в Пхеньяне. Также Абэ и Трамп обсудили итоги трехсторонних переговоров с участием Абэ, премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна и президента Корейской Республики Мун Чжэ Ина.
Ранее Трамп сообщил, что Помпео возвращается из поездки в КНДР с тремя находившимися в заключении гражданами США. Они были осуждены в КНДР по обвинению в шпионаже и во враждебных действиях.
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