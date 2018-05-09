Северная Корея освободила троих американцев

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КНДР освободила трех американцев после визита главы Госдепа 

ТК «Звезда» 4 минуты назад
Фото: https://news.rambler.ru/starlife/39804280-druzhestvennye-rf-strany-pokinuli-evrovidenie/?readmore
Майкл Помпео прибыл в Пхеньян для переговоров с высокопоставленными чиновниками.
Власти КНДР освободили из тюрьмы трех граждан Соединенных Штатов Америки. Это произошло после визита в Северную Корею главы государственного департамента США Майкла Помпео, передает Fox News.
Информацию об освобождении американцев подтвердил в своей Twitter президент США Дональд Трамп. Он написал, что Майкл Помпео возвращается в Штаты с «тремя прекрасными джентльменами, которых тут все очень ждут».
Государственный секретарь США прибыл в КНДР девятого мая с целью провести переговоры. Глава американской дипломатии провел ряд встреч с высокопоставленными официальными лицами.
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