Северная Корея освободила троих американцев

КНДР освободила трех американцев после визита главы Госдепа

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 9, 2018 Информацию об освобождении американцев подтвердил в своей Twitter президент США Дональд Трамп . Он написал, что Майкл Помпео возвращается в Штаты с «тремя прекрасными джентльменами, которых тут все очень ждут».

Государственный секретарь США прибыл в КНДР девятого мая с целью провести переговоры. Глава американской дипломатии провел ряд встреч с высокопоставленными официальными лицами.