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США должны проявить сдержанность к КНДР
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СМИ: в КНДР заявили, что Вашингтон должен проявить сдержанность в отношении Пхеньяна 

ТАСС 35 минут назад
Фото: ТАСС
КНДР в среду призвала США проявить искренность и воздержаться от слов и действий, которые могут разрушить подходящую для диалога атмосферу. Об этом говорится в комментарии, опубликованном в среду центральной газетой Rodong Sinmun.
"США должны понять, что сейчас им лучше воздержаться от слов и действий, которые могут подорвать с таким трудом созданные условия для диалога", — говорится в статье. "Также Вашингтон должен приложить усилия для того, чтобы продемонстрировать искренность и стремление (к нормализации отношений с КНДР — прим. ТАСС)", — подчеркивает издание.
Комментарий посвящен заявлениям ряда представителей американского правительства, которые выступили за оказание максимального давления на КНДР, несмотря на ведущуюся двумя странами подготовку к историческому саммиту их лидеров, который должен состояться в конце мая или начале июня.
Rodong Sinmun также подчеркивает, что, продолжая враждебную политику в отношении КНДР, США "рискуют своей безопасностью". В этой связи издание призывает Вашингтон к сдержанности.
Комментарий опубликован на фоне проходящего в среду визита госсекретаря США Майкл Помпео в Пхеньян. Он прибыл в КНДР для обсуждения деталей предстоящей встречи между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, а также, возможно, освобождения трех удерживаемых КНДР американских граждан.
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