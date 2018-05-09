США должны проявить сдержанность к КНДР

СМИ: в КНДР заявили, что Вашингтон должен проявить сдержанность в отношении Пхеньяна

КНДР в среду призвала США проявить искренность и воздержаться от слов и действий, которые могут разрушить подходящую для диалога атмосферу. Об этом говорится в комментарии, опубликованном в среду центральной газетой Rodong Sinmun.

"США должны понять, что сейчас им лучше воздержаться от слов и действий, которые могут подорвать с таким трудом созданные условия для диалога", — говорится в статье. "Также Вашингтон должен приложить усилия для того, чтобы продемонстрировать искренность и стремление (к нормализации отношений с КНДР — прим. ТАСС)", — подчеркивает издание.

Комментарий посвящен заявлениям ряда представителей американского правительства, которые выступили за оказание максимального давления на КНДР, несмотря на ведущуюся двумя странами подготовку к историческому саммиту их лидеров, который должен состояться в конце мая или начале июня.

Rodong Sinmun также подчеркивает, что, продолжая враждебную политику в отношении КНДР, США "рискуют своей безопасностью". В этой связи издание призывает Вашингтон к сдержанности.