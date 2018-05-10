Курс доллара незначительно изменяется к мировым валютам в ожидании статданных из США

Курс доллара показывает незначительную разнонаправленную динамику по отношению к основным мировым валютам в преддверии выхода данных по инфляции в США за апрель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.25 мск курс евро к доллару повышался до 1,1862 доллара за евро с 1,185 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене рос до 109,77 иены за доллар со 109,72 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 93,01 пункта.

В четверг в центре внимания инвесторов находятся ежемесячные статданные по инфляции в США — участники торгов ожидают увидеть ее ускорение в минувшем месяце. Согласно прогнозу аналитиков, министерство труда страны сообщит, что потребительские цены в США в апреле в годовом выражении выросли на 2,5%, а в месячном — на 0,3%. При этом месяцем ранее показатель снизился на 0,1% в месячном исчислении и вырос на 2,4% — в годовом.