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Доллар дорожает к евро и дешевеет к иене перед решением США по Ирану
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Доллар дорожает к евро и дешевеет к иене перед решением США по Ирану 

Прайм 12 часов назад
Фото: Прайм
Курс доллара умеренно повышается по отношению к евро и снижается по отношению к иене во вторник днем в свете ожидания рынками решения президента США Дональда Трампа относительно ядерного соглашения с Ираном, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.02 мск курс евро к доллару снижался до 1,1880 доллара за евро с 1,1923 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене уменьшался до 108,91 иены за доллар со 109,09 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,33%, до 93,05 пункта.
В центре внимания инвесторов во вторник находится «иранская тема». Президент США Дональд Трамп обещал в течение дня объявить, будут ли США выходить из иранского «ядерного соглашения», достигнутого международным сообществом в 2015 году.
Валютный стратег Credit Agricole Мануэль Оливери (Manuel Oliveri), мнение которого приводит агентство Рейтер, отмечает, что предстоящее заявление Трампа расценивается рынками как дестабилизирующее ситуацию и может негативно отразиться на интересе инвесторов к рисковым активам.
Иена считается наиболее консервативным и защищенным от рисков валютным активом, далее на «шкале надежности» среди основных мировых валют располагается доллар, что и предопределяет складывающуюся динамику курсов.
На евро определенное влияние дополнительно оказывает и новая порция макроэкономической статистики из Германии. Во вторник стало известно, что объем промышленного производства в стране вырос в марте на 1% в месячном выражении, хотя аналитики ожидали роста показателя на 0,8%. В то же время объем экспорта страны вырос в марте в месячном выражении на 1,7%, хотя аналитики ждали роста на 1,8%, а импорт снизился на 0,9% про прогнозах роста на такую же величину.
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