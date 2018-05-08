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Трамп объявил решение по Ирану
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США выходят из ядерной сделки с Ираном 

Рамблер 35 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из иранской «ядерной сделки». Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Конгрессе США.
«Это соглашение в интересах только одной страны, и его не надо было заключать», — резюмировал Трамп.
Кроме того, американский лидер заявил, что в ближайшее время подпишет указ о новых экономических санкциях против Тегерана «на высшем уровне».
>> Трамп решил судьбу Ирана
Соглашение, получившее название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), было подписано в 2015 году Ираном и «Группой шести» (Россией, Великобританией, Китаем, США, Францией и Германией). Иран обязался ограничить свою ядерную программу в обмен на отмену международных санкций, ранее введенных против него.
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