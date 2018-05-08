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Румынца приговорили к году тюрьмы за DDoS-атаки на сервера World of Warcraft
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Румынца приговорили к году тюрьмы за DDoS-атаки на сервера World of Warcraft 

DTF.RU 59 минут назад
Фото: DTF.RU
Сам инцидент произошёл в 2010 году.
38-летнего Калина Матейаса (Calin Mateias) признали виновным в том, что он совершал флуд-атаки на европейские сервера World of Warcraft с февраля по сентябрь 2010 года.
Ранее гражданина Румынии экстрадировали в США, суд проходил в Ло-Анджелесе. Матейаса приговорили к году лишения свободы, который он проведёт в местной тюрьме.
По словам обвинителей, DDoS-атаками игрок хотел позлить своих товарищей, с которыми поссорился на почве нехватки мест в рейдах и нечестного, по его мнению, разделения добычи.
В результате его действий тысячи игроков не могли получить доступ к MMORPG, а Blizzard потерпела убытки почти в тридцать тысяч долларов, пытаясь разрешить проблему. Эту сумму Матейас уже успел выплатить разработчикам.
Румынца также обвиняли в попытке взлома и ограбления калифорнийской IT-компании Ingram Micro, однако иск уже отозвали.
#законы #wow #игры
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