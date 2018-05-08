Румынца приговорили к году тюрьмы за DDoS-атаки на сервера World of Warcraft

Сам инцидент произошёл в 2010 году.

38-летнего Калина Матейаса (Calin Mateias) признали виновным в том, что он совершал флуд-атаки на европейские сервера World of Warcraft с февраля по сентябрь 2010 года.

Ранее гражданина Румынии экстрадировали в США , суд проходил в Ло-Анджелесе. Матейаса приговорили к году лишения свободы, который он проведёт в местной тюрьме.

По словам обвинителей, DDoS-атаками игрок хотел позлить своих товарищей, с которыми поссорился на почве нехватки мест в рейдах и нечестного, по его мнению, разделения добычи.

В результате его действий тысячи игроков не могли получить доступ к MMORPG, а Blizzard потерпела убытки почти в тридцать тысяч долларов, пытаясь разрешить проблему. Эту сумму Матейас уже успел выплатить разработчикам.

Румынца также обвиняли в попытке взлома и ограбления калифорнийской IT-компании Ingram Micro, однако иск уже отозвали.

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