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В США предупредили нелегальных мигрантов о риске распада семей при уголовном преследовании
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В США предупредили нелегальных мигрантов о риске распада семей при уголовном преследовании 

RT на русском 45 минут назад
Фото: RT на русском
Глава Министерства юстиции Соединённых Штатов Джефф Сешнс предупредил потенциальных нелегальных мигрантов из Центральной Америки, что в случае попытки незаконного проникновения в Соединённые Штаты они рискуют целостностью своих семей.
«Если вы незаконно введёте ребёнка, мы будем преследовать вас в судебном порядке, и этот ребёнок будет отделён от вас, как того требует закон», — цитирует Сешнса ABC.
По его словам, власти «не позволят стране быть захваченной».
«Мы не капитулируем перед беззаконием», — добавил он.
Ранее американский лидер Дональд Трамп поручил главам Генпрокуратуры, Министерства внутренней безопасности и Министерства здравоохранения и социальных служб «немедленно прекратить» практику «поймал и отпустил» в отношении нелегалов в США.
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