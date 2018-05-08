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Меланью Трамп заподозрили в плагиате
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Меланью Трамп заподозрили в плагиате 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Жену американского президента Дональда Трампа Меланью заподозрили в плагиате во время запуска программы по обеспечению безопасности в интернете, передает Газета.ру.
В частности, речь идет о выпущенных в рамках кампании буклетах «Будь лучшим», которые один в один напоминают те, что выпускались при правлении предыдущего президента Барака Обамы. Сходство выдает текст и графика буклета.
Авторами идеи заявлены сама первая леди и Федеральная комиссия по торговле.
Сообщается, что это уже не первый случай, когда Меланью обвиняют в плагиате. Ранее СМИ обвинили ее в копировании речи Мишель Обамы.
Первая леди Франции Бриджит Макрон поделилась впечатлениями от общения с первой леди Америки Меланьей Трамп во время трехдневного пребывания в Вашингтоне. Она показалась ей «забавной», потому что у них похожее чувство юмора.
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