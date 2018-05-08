Опрос: более 50% американцев считают, что СМИ слишком много говорят о связях Трампа с РФ

ТАСС , 8 мая. Более половины американцев считают, что СМИ в США уделяют слишком много внимания теме отношений американского президента Дональда Трампа Россией . Об этом свидетельствуют данные совместного опроса социологической службы Survey Monkey и информационного портала Axios, опубликованные во вторник.

Как следует из результатов исследования, 51% опрошенных считают, что СМИ слишком часто упоминают о связях Трампа с РФ, 18% полагают, что эта тема плохо освещена прессой, еще 27% участников опроса думают, что внимания ей уделяется достаточно.

Кроме того, 45% респондентов отметили, что американская пресса чересчур критично отзывается о деятельности президента в своих материалах, еще 27% назвали высказывания журналистов о Трампе объективными, 24% опрошенных сочли их недостаточно строгими.

Опрос проводился с первого по четвертого мая 2018 года, участие в нем приняли 2 тыс. 807 совершеннолетних жителей США.