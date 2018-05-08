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Опрос: более 50% американцев считают, что СМИ слишком много говорят о связях Трампа с РФ
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Опрос: более 50% американцев считают, что СМИ слишком много говорят о связях Трампа с РФ 

ТАСС 42 минуты назад
ТАСС, 8 мая. Более половины американцев считают, что СМИ в США уделяют слишком много внимания теме отношений американского президента Дональда Трампа с Россией. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса социологической службы Survey Monkey и информационного портала Axios, опубликованные во вторник.
Как следует из результатов исследования, 51% опрошенных считают, что СМИ слишком часто упоминают о связях Трампа с РФ, 18% полагают, что эта тема плохо освещена прессой, еще 27% участников опроса думают, что внимания ей уделяется достаточно.
Кроме того, 45% респондентов отметили, что американская пресса чересчур критично отзывается о деятельности президента в своих материалах, еще 27% назвали высказывания журналистов о Трампе объективными, 24% опрошенных сочли их недостаточно строгими.
Участников исследования также попросили ответить на вопрос кому они доверяют больше — Трампу или ряду американских СМИ. 52% опрошенных отметили, что доверяют газетам The Washington Post, The New York Times и телеканалам ABC, CBS и NBC больше, чем президенту, еще 49% предпочли Трампу телеканал CNN.
Опрос проводился с первого по четвертого мая 2018 года, участие в нем приняли 2 тыс. 807 совершеннолетних жителей США.
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