Опрос: более 50% американцев считают, что СМИ слишком много говорят о связях Трампа с РФ 

Как следует из результатов исследования, 51% опрошенных считают, что СМИ слишком часто упоминают о связях Трампа с РФ, 18% полагают, что эта тема плохо освещена прессой, еще 27% участников опроса думают, что внимания ей уделяется достаточно.

Кроме того, 45% респондентов отметили, что американская пресса чересчур критично отзывается о деятельности президента в своих материалах, еще 27% назвали высказывания журналистов о Трампе объективными, 24% опрошенных сочли их недостаточно строгими.

Участников исследования также попросили ответить на вопрос кому они доверяют больше — Трампу или ряду американских СМИ. 52% опрошенных отметили, что доверяют газетам The Washington Post The New York Times и телеканалам ABC NBC больше, чем президенту, еще 49% предпочли Трампу телеканал CNN