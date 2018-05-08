Американский дипломат погиб в автокатастрофе в Грузии

Тбилиси. Сотрудник посольства США Грузии Марк Митчэлл погиб в автокатастрофе, жертвами которой стали два человека, еще 17 получили ранения различной степени тяжести, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД

Авария микроавтобуса произошла в воскресенье, однако только во вторник стало известно, что среди погибших был американский дипломат, который работал в Грузии по линии USAID.

Второй погибший — гражданин Грузии. Ведется расследование инцидента, который произошел на трассе Кода — Цалка — Ниноцминда.

Микроавтобус перевернулся.