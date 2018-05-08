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Американский дипломат погиб в автокатастрофе в Грузии
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Американский дипломат погиб в автокатастрофе в Грузии 

Деловая газета «Взгляд» 25 минут назад
Сотрудник посольства США в Грузии Марк Митчэлл погиб в автокатастрофе, жертвами которой стали два человека, еще 17 получили ранения различной степени тяжести, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Авария микроавтобуса произошла в воскресенье, однако только во вторник стало известно, что среди погибших был американский дипломат, который работал в Грузии по линии USAID.
Второй погибший — гражданин Грузии. Ведется расследование инцидента, который произошел на трассе Кода — Цалка — Ниноцминда.
Микроавтобус перевернулся.
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