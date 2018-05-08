Организация освобождения Палестины призвала бойкотировать открытие посольства США  в Иерусалиме 

Рамаллах, 8 мая /Синьхуа/ — В понедельник генеральный секретарь исполкома Организации освобождения Палестины /ООП/ Саиб Арикат призвал международное сообщество бойкотировать открытие посольства США в Иерусалиме.
С. Арикат отметил, что участие в церемонии открытия придаст легитимность противоправному решению. Те, кто посетит церемонию, станут соучастниками нарушения прав палестинского народа и захвата его территорий.
Он подчеркнул, что признание Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля и перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим нарушают международное право, а также противоречат обязанностям США в отношении палестино-израильского мирного процесса. Данное решение не только незаконно, но и мешает установлению справедливого и прочного мира между двумя государствами.
Напомним, что 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе американского посольства в Израиле в этот город, что встретило резкий протест со стороны Палестины. —0—