Организация освобождения Палестины призвала бойкотировать открытие посольства США в Иерусалиме

Иерусалиме. Рамаллах, 8 мая / Синьхуа / — В понедельник генеральный секретарь исполкома Организации освобождения Палестины /ООП/ Саиб Арикат призвал международное сообщество бойкотировать открытие посольства США

С. Арикат отметил, что участие в церемонии открытия придаст легитимность противоправному решению. Те, кто посетит церемонию, станут соучастниками нарушения прав палестинского народа и захвата его территорий.

Он подчеркнул, что признание Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля и перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим нарушают международное право, а также противоречат обязанностям США в отношении палестино-израильского мирного процесса. Данное решение не только незаконно, но и мешает установлению справедливого и прочного мира между двумя государствами.