В США предложили ввести санкции против российского ОПК

Конгресс США предложил ввести санкции против российского ОПК

Как сообщает «Немецкая волна», с такой инициативой выступил комитет Палаты представителей по делам вооружений, на сайте которого был опубликован законопроект об оборонном бюджете США на 2019 год.

Авторы предлагают наделить президента США полномочиями по введению санкций в отношении лиц, которые оказывают поддержку оборонной промышленности России . В частности, речь идет о цепочке поставок в областях ОПК, связанных с разработкой или производством основного военного оборудования.

Кроме того, санкции могут быть введены в отношении правительств государств, которые покупают подобное вооружение у российской стороны, отмечается в документе.

При этом создатели законопроекта предлагают поправки в раздел 231 закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Они позволят президенту отсрочить введение ограничительных мер на 180 дней, если закупающие у РФ вооружение лица подтвердят свою деятельность в интересах национальной безопасности США.

Санкции также могут быть отложены в случае демонстрации шагов по снижению зависимости от российского оборонного сектора.