Более 26 тысяч нелегальных мигрантов за год прибыли в Канаду из США 

За год более 26 тысяч нелегальных мигрантов из США пересекли сухопутную границу с Канадой. Данные канадского министерства общественной безопасности и гражданской защиты передает ТАСС.
С апреля 2017 года американо-канадскую границу незаконно пересекли 26 тысяч 250 человек. При этом только 243 нелегала были депортированы по разным причинам, а еще 200 будут высланы в ближайшее время. С остальными людьми, находящимися в лагерях временного размещения, продолжают работать миграционные службы.
В основном в Канаду нелегалы попадают через провинции Квебек, Онтарио и Манитоба. Большинство из них являются выходцами с Гаити и из Нигерии.
Нелегальные мигранты массово устремились из США в Канаду с начала прошлого года. Переселенцы опасаются депортации из Соединенных Штатов по причине жесткой иммиграционной политики президента Дональда Трампа.