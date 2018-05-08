Более 26 тысяч нелегальных мигрантов за год прибыли в Канаду из США

За год более 26 тысяч нелегальных мигрантов из США пересекли сухопутную границу с Канадой . Данные канадского министерства общественной безопасности и гражданской защиты передает ТАСС

С апреля 2017 года американо-канадскую границу незаконно пересекли 26 тысяч 250 человек. При этом только 243 нелегала были депортированы по разным причинам, а еще 200 будут высланы в ближайшее время. С остальными людьми, находящимися в лагерях временного размещения, продолжают работать миграционные службы.

В основном в Канаду нелегалы попадают через провинции Квебек, Онтарио и Манитоба. Большинство из них являются выходцами с Гаити и из Нигерии