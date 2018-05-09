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Трамп счел себя недостойным Нобелевской премии
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Трамп счел себя недостойным Нобелевской премии 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает себя достойным Нобелевской премии мира, сообщает РИА "Новости".
"Все так думают, но я бы так не сказал. Вы знаете, что я хочу сделать? Я хочу завершить (денуклеаризацию Корейского полуострова — "Газета.Ru"). Премия, которую я хочу, — это победа для всего мира, даже не для нас, а победа для всего мира. Это единственная премия, которую я хочу", — заявил Трамп.
Ранее 18 членов палаты представителей конгресса США обратились в Нобелевский комитет с предложением присудить Трампу Нобелевскую премию мира. Также ранее с таким предложением выступал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
Ранее сообщалось, что российский сенатор Константин Косачев предложил присудить Трампу "антипремию" мира.
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