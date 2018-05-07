Вашингтон призывает приостановить членство Каракаса в Организации американских государств

ВАШИНГТОН, 7 мая. / ТАСС /. Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы членство Венесуэлы в Организации американских государств (ОАГ) было приостановлено. Об этом сообщил вице-президент США Майкл Пенс, выступая в понедельник в штаб-квартире ОАГ в Вашингтоне.

"Мы все подписали Межамериканскую демократическую хартию, которая декларирует, цитирую: «Народы Америк имеют право на демократию, а на их правительствах лежит обязательство продвигать и защищать демократию». Венесуэла отреклась от этого обещания,

и доказательство — у нас перед глазами. Поэтому сегодня от имени США мы призываем членов этого института поддержать свою давнюю приверженность демократии и свободе, мы призываем приостановить членство Венесуэлы в Организации американских государств", — заявил заместитель руководителя вашингтонской администрации.