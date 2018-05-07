В США по-прежнему обеспокоены возможностью терактов в прибалтийских странах 

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты сохраняют обеспокоенность насчет того, что террористы могут попытаться совершить нападение на американских граждан в Латвии, Эстонии и Литве. Соответствующее уведомление опубликовано в понедельник на сайте Бюро дипломатической безопасности Госдепартамента.
"Правительство США по-прежнему обеспокоено тем, что террористы намереваются напасть на американских граждан, включая детей. Террористы могут применять разнообразную тактику, включая насильственные атаки и похищения", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. Там напоминают, что экстремисты ранее применяли холодное и огнестрельное оружие, а также пытались задавить людей при помощи транспортных средств.
Целями террористов могут стать школы, больницы, церкви, транспортные узлы и туристические места, уточняют в Госдепартаменте.