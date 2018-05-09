Обама подверг резкой критике выход Трампа из ядерного соглашения

«Есть несколько вопросов, более важных для безопасности Соединенных Штатов , чем потенциальное распространение ядерного оружия или потенциал для еще более разрушительной войны на Ближнем Востоке. Именно поэтому Соединенные Штаты (в свое время) в первую очередь договорились о совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД)», — отметил 44-й президент Соединенных Штатов.

По его мнению, СВПД, который стал образцом работы дипломатов, разведчиков и ученых, «работает», и это мнение «разделяют наши европейские союзники, независимые эксперты и нынешний министр обороны США ( Джеймс Мэттис )». «СВПД — это образец того, что может сделать дипломатия — его инспекции и режим проверки — именно то, что Соединенные Штаты должны применить в отношении Северной Кореи , — пишет предшественник Трампа. — Вот почему сегодняшнее объявление (о выходе из соглашения) ошибочно. Отходом от СВПД (Трамп) отворачивается от ближайших союзников Америки».

Обама подчеркнул, что ядерная сделка привела к «откату ядерной программы Ирана». «На протяжении десятилетий Иран неуклонно продвигал свою ядерную программу, приближаясь к точке, когда они могли бы быстро производить достаточно расщепляющихся материалов для создания бомбы. СВПД положил конец этой способности к прорыву», — отметил Барак Обама. Он напомнил, что Иран уничтожил ядро реактора, который мог бы производить оружейный плутоний, также уничтожил две трети своих центрифуг (более 13 тысяч) и разместил их под международным наблюдением, и ликвидировал 97 процентов своего запаса обогащенного урана — сырья, необходимого для создания бомбы. Таким образом, по мнению Обамы, «в какой-либо мере СВПД ввел жесткие ограничения на ядерную программу Ирана и добился реальных результатов».

"Иранские ядерные объекты строго контролируются. Международные наблюдатели также имеют доступ ко всей цепочке поставок ядерного оружия Ирана, чтобы мы могли поймать их, если они лгут. Без СВПД этот режим контроля и инспекций исчезнет, — полагает Барак Обама. — Иран соблюдает соглашение. Это не просто взгляд моей администрации. Разведывательное сообщество Соединенных Штатов по-прежнему свидетельствует, что Иран выполняет свои обязанности по сделке и сообщило об этом Конгрессу. Об этом говорят и наши ближайшие союзники, а также международное агентство, ответственное за проверку соблюдения соглашения иранцами, — Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)".

Обама заявил, что без СВПД в конечном итоге у Соединенных Штатов может быть потерянный выбор между ядерным оружием Ирана или другой войной на Ближнем Востоке. «В опасном мире Америка должна быть в состоянии частично полагаться на сильную, принципиальную дипломатию, чтобы обеспечить безопасность нашей страны. С тех пор, как мы пришли к соглашению по СВПД, мы стали более безопасными, частично благодаря работе наших дипломатов, многих членов конгресса и наших союзников. Идя вперед, я надеюсь, что американцы продолжат выступать в поддержку такого сильного, принципиального, основанного на фактах и объединяющего руководства, которое может наилучшим образом защитить нашу страну и отстаивать наши обязанности во всем мире», — заключил Барак Обама.

Напомним, что 8 мая Дональд Трамп заявил об одностороннем выходе из ядерного соглашения с Ираном, сообщив о восстановлении в период от 3 до 6 месяцев экономических санкций в отношении ИРИ. «Любая страна, которая поможет Ирану в его поисках ядерного оружия, также может быть сильно санкционирована Соединенными Штатами», — предупредил президент США.