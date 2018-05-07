Трамп назвал самообороной свои действия по «российскому делу»

«Связанная с Россией „охота на ведьм“ стремительно теряет убедительность. Комитет палаты представителей по разведке не обнаружил сговора, координации или чего-либо другого с Россией», — отметил Трамп. По его словам, все, что было предпринято со стороны его администрации — вовсе не обструкция. «То, что делается, называется — давать сдачи», — подчеркнул президент США

При этом членов команды Мюллера он назвал «злобными демократами». «13 злобных демократов, ответственные за российскую „охоту на ведьм“, начинают понимать, что существует судебная система, которая защищает людей от несправедливости. И подождите, пока суды заметят скрываемые вами конфликты интересов», — продолжил Трамп в следующем твите.

Ранее президент США намеревался дать показания специальному прокурору Роберту Мюллеру, однако передумал это делать после того, как ФБР провело обыски у его адвоката Майкла Коэна . Агенты изъяли переписку юриста с Трампом, а также документы, касающиеся платежей, сделанных защитником бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд , которая утверждает, что у нее была связь с нынешним президентом США.

Мюллер со своей стороны настаивает на скорейшем допросе Трампа и даже подготовил для него список из 49 вопросов. Этот список включает вопросы о связях американского президента с Россией и другими лицами, чтобы определить, может ли тот незаконно попытаться помешать расследованию. Члены комиссии намерены спросить главу Белого дома, знал ли он о встречах своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна с российскими представителями. Один из центральных вопросов — увольнение директора ФБР Джеймса Коми , которое произошло год назад. Мюллер хочет знать, была ли обусловлена эта отставка политическими причинами или тем, что Трамп посчитал, что Коми «зашел слишком далеко» в своем расследовании на предмет «российского следа».

Между тем команда юристов Трампа недавно пополнилась новым специалистом, который в свое время защищал от импичмента президента Билла Клинтона . Как отмечают американские СМИ, к услугам адвоката Эммета Флада администрация решила обратиться на фоне слухов о том, что спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий домыслы о якобы имевшем место сговоре предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, может принудить главу государства явиться на допрос, если тот откажется делать это добровольно.

Роберт Мюллер, ранее возглавлявший ФБР, был назначен спецпрокурором в мае 2017 года. Изначально его команда занималась расследованием приписываемых России попыток влияния на выборы президента США в 2016 году, а также якобы имевшего место сговора Москвы со штабом Дональда Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что юрист Тед Кобб, который в настоящее время представляет интересы президента в контактах с командой Мюллера, уйдет в отставку в конце мая.

Россия неоднократно отвергала эти домыслы, указывая на их бездоказательный характер. Президент США называл следствие «охотой на ведьм», которую организовали его политические оппоненты. Впоследствии расследование существенно расширилось, но ни одно из выдвинутых обвинений пока не касалось темы предполагаемого сговора.