Посольство США в Латвии предупредило американцев об угрозе терактов

Посольство США Латвии призвало своих граждан, находящихся в республике, быть бдительными в связи с угрозой терактов на территории страны. Соответствующее предостережение опубликовано 7 мая на сайте

американской дипмиссии в Риге

В нем сказано, что «правительство США продолжает оставаться обеспокоенным тем, что террористы нацелены на граждан США, включая детей». «Террористы могут использовать различные тактики, включая нападения и похищения людей. В прошлом они использовали ножи, огнестрельное оружие и транспортные средства для наезда. Их целью могут стать школы, больницы, церкви, туристические объекты, транспортные центры и другие объекты», — говорится в сообщении.

Посольство отмечает, что данное предупреждение распространяется на всю территорию Латвии. В связи с этим туристам советуют проявлять осторожность при посещении вышеуказанных объектов, которые потенциально могут стать мишенью террористов.

Также гражданам советуют держаться «в тени», дабы не привлекать к себе внимания, внимательно следить за окружающими, и, в случае возникновения угрозы, сообщать об этом местным властям.

В марте посольство США в Турции

приостановило

свою работу в связи с некой угрозой безопасности. Сотрудники дипмиссии призвали американских граждан, находящихся в этой стране, держаться подальше от мест, где традиционно скапливается много людей, а также от популярных среди туристов локаций.

18 января американское посольство в Кабуле опубликовало предупреждение о возможных атаках боевиков на отели в столице Афганистана . Спустя два дня четыре вооруженных террориста устроили

бойню

в здании гостиницы Intercontinental. В результате атаки погибли по меньшей мере 40 человек, в том числе четверо американцев.