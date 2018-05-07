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Посольство США в Латвии предупредило американцев об угрозе терактов
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Посольство США в Латвии предупредило американцев об угрозе терактов 

Newsru.com 43 минуты назад
Фото: Newsru.com
Посольство США в Латвии призвало своих граждан, находящихся в республике, быть бдительными в связи с угрозой терактов на территории страны. Соответствующее предостережение опубликовано 7 мая на  сайте
американской дипмиссии в Риге.
В нем сказано, что «правительство США продолжает оставаться обеспокоенным тем, что террористы нацелены на граждан США, включая детей». «Террористы могут использовать различные тактики, включая нападения и похищения людей. В прошлом они использовали ножи, огнестрельное оружие и транспортные средства для наезда. Их целью могут стать школы, больницы, церкви, туристические объекты, транспортные центры и другие объекты», — говорится в сообщении.
Посольство отмечает, что данное предупреждение распространяется на всю территорию Латвии. В связи с этим туристам советуют проявлять осторожность при посещении вышеуказанных объектов, которые потенциально могут стать мишенью террористов.
Также гражданам советуют держаться «в тени», дабы не привлекать к себе внимания, внимательно следить за окружающими, и, в случае возникновения угрозы, сообщать об этом местным властям.
В марте посольство США в Турции
приостановило
свою работу в связи с некой угрозой безопасности. Сотрудники дипмиссии призвали американских граждан, находящихся в этой стране, держаться подальше от мест, где традиционно скапливается много людей, а также от популярных среди туристов локаций.
18 января американское посольство в Кабуле опубликовало предупреждение о возможных атаках боевиков на отели в столице Афганистана. Спустя два дня четыре вооруженных террориста устроили
бойню
в здании гостиницы Intercontinental. В результате атаки погибли по меньшей мере 40 человек, в том числе четверо американцев.
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