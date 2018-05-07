США решили больше не экономить на флоте 

Второй флот США был расформирован семь лет назад. Из-за роста политической напряженности Штаты собираются его восстановить. Что это значит для России?
В Америке из-за противостояния сверхдержав восстановят Второй флот. Об этом заявил главком американских ВМС Джон Ричардсон. Правда адмирал не уточнил, о каких именно сверхдержавах идет речь.
Второй флот существовал с 1950 года, но был расформирован семь лет назад. Причинами называли экономию и тяжелую финансовую ситуацию в оборонном ведомстве. На момент расформирования в составе флота находились более 100 кораблей и подводных лодок. После возрождения он возьмет на себя тот же самый регион ответственности — Северную Атлантику и Восточное побережье США. С какой целью США усиливают группировку кораблей на восточном побережье, рассуждает председатель совета ПИР-Центра Евгений Бужинский:
«В 2011 году перезагрузка отношений, вероятность каких-то крупных военных конфликтов снизилась. Содержание флота — это очень дорогое удовольствие. Было принято решение [ликвидировать] за ненадобностью, учитывая, что его главная задача — это оборона Восточного побережья США, против кого оборонять Восточное побережье США? Только против России. Против Китая Восточное побережье оборонять не надо. Сейчас, в связи с тем, что у нас после 2014 года пошло все в разнос отношений, плюс Путин заявил о том, что неуправляемые или управляемые торпеды с мегатонными боеголовками, решили усилить оборону Восточного побережья. Я не помню его состав, но любой флот — это, конечно, сила. Второй флот — это оперативное соединение. Как правило, в оперативное соединение входит одна-две авианосные группы. Авианосные группы — это пара десятков кораблей сопровождения, это крейсер-эсминец и так далее. Конечно, это сила, но, что делать? Мы не собираемся тягаться с американцами в военно-морских силах. У нас, конечно, они значительно меньше».
Какой будет структура и состав второго флота, главком ВМС США не уточнил, но Америка явно собирается отстаивать свои интересы в Арктике, считает военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец:
«Если вы внимательно слушали заявление американского адмирала, то должны были обратить внимание на два очень известных слова — это Атлантика, а точнее север, и это Арктика. Вот здесь зарыты два основных ключа, в которых надо искать ту загадку, которую нам сегодня предлагают военно-морские силы США. Не мне вам рассказывать, что сейчас фактически начинается мировая схватка за Арктику. Россия достаточно уверенно на протяжении последних лет дислоцируется, возвращается в свою родную Арктику. Вы знаете, какая гигантская инфраструктура там уже построена и строится? Те же американские адмиралы совсем недавно открытым текстом говорили американцам же: нам надо спешить, Россия ушла в Арктике далеко вперед. Этим же собственно были вызваны и те, не очень частые маневры США, имеются в виду, прежде всего подводные корабли, и те учения, которые США своими и военно-воздушными силами, и военно-морскими силами проводили в арктическом регионе. Что касается Атлантики и особенно ее северной части, то здесь США пытаются выйти на опережение, учитывая, что наш северный флот достаточно динамично реформируется, пополняется и его мощь растет, и американцы посчитали, что они здесь на североатлантическом фланге проигрывают. Этот проигрыш и есть некая компенсация, с помощью которой они пытаются решить проблему — это создание этого самого второго флота».
Объединенное командование вооруженных сил располагалось в Норфолке. Это главная атлантическая военно-морская база ВМС США. На ней базируется 75 кораблей, пять из них — авианосцы. Площадь почти 26 квадратных километров.